Волошин Владимер Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волошин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Волошина Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волошина Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Волошина Ульяна Ивановна
Смерть
1920