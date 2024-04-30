Волошин Владимер Захарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волошин Владимер Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Волошина Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волошина Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Волошина Ульяна Ивановна

Смерть
1920

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