Волошина Ульяна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волошина Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Волошин Владимер Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волошина Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Волошин Владимер Захарович

Смерть
1918

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