Чередова Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Чекалов Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Иоакимович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Чекалов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Иоакимович
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно