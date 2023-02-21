Чекалов Фёдор Иоакимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Чекалов Иоаким Фёдорович
Мать: не указана
Военная служба
С 15.10.1941 по ?.12.1941
21 отдельный лыжный батальон, минометчик
Рождение ребёнка
1951
Сын: Чекалов Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Чередова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Чекалов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Чередова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чередова Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно