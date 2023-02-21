Чекалов Фёдор Иоакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалов Фёдор Иоакимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1951 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Чекалов Иоаким Фёдорович

Мать: не указана

Военная служба
С 15.10.1941 по ?.12.1941
21 отдельный лыжный батальон, минометчик
Рождение ребёнка
1951

Сын: Чекалов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Чекалов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно
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