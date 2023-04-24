Захаров Павел Исидорович
Место рождения
Дата рождения04.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881 ст.
Крещение
07.01.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Федор Иванович Захаров из Леднево и крестьянина из Леднево Арсения Силантьева дочь девица Александра. Священник Николай Розанов.
Смерть
Неизвестно