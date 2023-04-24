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Захаров Павел Исидорович

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Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881 ст.

Отец: Захаров Исидор Федорович

Мать: Захарова Домна Иоакимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
07.01.1881 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: крестьянин Федор Иванович Захаров из Леднево и крестьянина из Леднево Арсения Силантьева дочь девица Александра. Священник Николай Розанов.
Смерть
Неизвестно
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