Захарова Домна (Домникия) Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: Иоаким Ефремович
Мать: Марина Кирилловна
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Упоминание
14.11.1866 ст.
Крестная мать Екатерины Федотовны.
Бракосочетание
31.01.1868 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Иван Федоров и Спиридон Федотов из Леднево. Павел Назаров и Алексей Андреев из Кобоны.
Упоминание
27.04.1868 ст.
Крестная мать Пелагеи Спиридоновны.
Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.
Сын: Захаров Михаил Исидорович
Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович
Упоминание
15.03.1869 ст.
Крестная мать Дарьи Федотовны Мартемьяновой.
Рождение ребёнка
15.02.1873 ст.
Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1875 ст.
Сын: Захаров Андрей Исидорович
Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1878 ст.
Дочь: Захарова Акилина Исидоровна
Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.
Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.
Сын: Захаров Андрей Исидорович (Сидорович)
Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович
Смерть
Неизвестно