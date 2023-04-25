Захарова Домна (Домникия) Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Домна (Домникия) Иоакимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Иоаким Ефремович

Мать: Марина Кирилловна

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
14.11.1866 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Екатерины Федотовны.
Бракосочетание
31.01.1868 ст.

Муж: Захаров Исидор Федорович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Иван Федоров и Спиридон Федотов из Леднево. Павел Назаров и Алексей Андреев из Кобоны.
Упоминание
27.04.1868 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Пелагеи Спиридоновны.
Рождение ребёнка
02.11.1868 ст.

Сын: Захаров Михаил Исидорович

Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
15.03.1869 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Дарьи Федотовны Мартемьяновой.
Рождение ребёнка
15.02.1873 ст.

Сын: Захаров Федор Исидорович

Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.1875 ст.

Сын: Захаров Андрей Исидорович

Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.06.1878 ст.

Дочь: Захарова Акилина Исидоровна

Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.01.1881 ст.

Сын: Захаров Павел Исидорович

Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.

Сын: Захаров Андрей Исидорович (Сидорович)

Отец ребёнка: Захаров Исидор Федорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно