Костылев Галактион Антропович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Внебрачный сын
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Костылев Прокопий Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Костылев Василий Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Костылев Степан Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Костылев Василий Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Костылев Иван Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Костылев Владимир Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.
Дочь: Костылева Феврония Галактионовна
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Сестра-близнец Павла и Агриппины
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.
Дочь: Костылева Агриппина Галактионовна
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Сестра-близнец Павла и Февронии
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.
Сын: Костылев Павел Галактионович
Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна
Брат-близнец Агриппины и Февронии
Поручитель
05.02.1854 ст.
Жених: Сепыцкой волости, починка Шоринского государственный крестьянин Сергий Исааков Костылев Невеста: той же волости, починка Займища над речкой Вождой крестьянина Максима Климентова Пермякова дочь... Показать все
Поручитель
05.02.1865 ст.
Жених: уволенный по болезни из Новочеркасского пехотного полка унтер-офицер Сергий Исааков Костылев Невеста: нолинского умершего мещанина Ивана Гущина дочь Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно