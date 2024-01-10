Костылев Галактион Антропович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылев Галактион Антропович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: Костылева Дарья Евтропиевна

Внебрачный сын
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Костылев Прокопий Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Костылев Василий Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Костылев Степан Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Костылев Василий Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Костылев Иван Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Костылев Владимир Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.

Дочь: Костылева Феврония Галактионовна

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сестра-близнец Павла и Агриппины
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.

Дочь: Костылева Агриппина Галактионовна

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сестра-близнец Павла и Февронии
Рождение ребёнка
21.06.1852 ст.

Сын: Костылев Павел Галактионович

Мать ребёнка: Костылева Параскева Макаровна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Брат-близнец Агриппины и Февронии
Поручитель
05.02.1854 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сепыцкой волости, починка Шоринского государственный крестьянин Сергий Исааков Костылев Невеста: той же волости, починка Займища над речкой Вождой крестьянина Максима Климентова Пермякова дочь... Показать все
Поручитель
05.02.1865 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: уволенный по болезни из Новочеркасского пехотного полка унтер-офицер Сергий Исааков Костылев Невеста: нолинского умершего мещанина Ивана Гущина дочь Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Параскева Макаровна

Смерть
Неизвестно
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