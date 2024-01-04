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Костылева Феврония Галактионовна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.06.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1852 ст.

Отец: Костылев Галактион Антропович

Мать: Костылева Параскева Макаровна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сестра-близнец Павла и Агриппины
Крещение
21.06.1852 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: Нолинского уезда села Немского уволенный в бессрочный отпуск рядовый Анастасий Исидоров Штиков, починка Шоринского умершего крестьянина Артемия Парфенова Опарина дочь Анна и того же почи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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