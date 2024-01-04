Костылева Феврония Галактионовна
Место рождения
Дата рождения21.06.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1852 ст.
Сестра-близнец Павла и Агриппины
Крещение
21.06.1852 ст.
Восприемники: Нолинского уезда села Немского уволенный в бессрочный отпуск рядовый Анастасий Исидоров Штиков, починка Шоринского умершего крестьянина Артемия Парфенова Опарина дочь Анна и того же почи... Показать все
Смерть
Неизвестно