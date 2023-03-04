Мальцева (Боброва) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.1958
свадьба 20.12.1958
Рождение ребёнка
19.04.1961
Сын: Мальцев Вячеслав Гурьевич
Отец ребёнка: Мальцев Гурий Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1966
Сын: Мальцев Александр Гурьевич
Отец ребёнка: Мальцев Гурий Михайлович