Мальцева (Боброва) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Боброва) Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1939

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.12.1958

Муж: Мальцев Гурий Михайлович

свадьба 20.12.1958
Рождение ребёнка
19.04.1961

Сын: Мальцев Вячеслав Гурьевич

Отец ребёнка: Мальцев Гурий Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1966

Сын: Мальцев Александр Гурьевич

Отец ребёнка: Мальцев Гурий Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
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