Терехова Елена Самойловна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Терехов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Терехов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Терехов Александр Егорович
Отец ребёнка: Терехов Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно