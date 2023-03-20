Терехова Елена Самойловна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Елена Самойловна?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Терехов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Терехов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Терехов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Терехов Александр Егорович

Отец ребёнка: Терехов Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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