Тимошенко (Петух) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Петух) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Петух Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1914

Дочь: Петух (Тимошенко) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1918

Дочь: Бобырь (Тимошенко) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1919

Сын: Тимошенко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимошенко Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1929

Дочь: Пуширина (Тимошенко) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович

Смерть
1978

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