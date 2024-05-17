Тимошенко (Петух) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Петух Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1914
Дочь: Петух (Тимошенко) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1918
Дочь: Бобырь (Тимошенко) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1919
Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тимошенко Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1929
Дочь: Пуширина (Тимошенко) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Тимошенко Яков Иванович
Смерть
1978