Петров(Журавлев) Савин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Петров Моисей Саввин
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
12.07.1775
Дочь: Евфимия Саввина
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Прасковья Саввина
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Афанасий Саввин
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Уар Саввин
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аграфена Саввина
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.05.1792
Сын: Петров(Журавлев) Алексей Савинов
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Корнил Саввин
Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна
Смерть
Неизвестно