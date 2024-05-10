Петров(Журавлев) Савин Иванович 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров(Журавлев) Савин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петров(Журавлев) Иван Иванович

Мать: Петрова Ирина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Петров Моисей Саввин

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.07.1775

Дочь: Евфимия Саввина

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Прасковья Саввина

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Афанасий Саввин

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Уар Саввин

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аграфена Саввина

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.05.1792

Сын: Петров(Журавлев) Алексей Савинов

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Корнил Саввин

Мать ребёнка: Петрова Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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