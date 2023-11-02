Кокалина Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1985
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1906 ст.
Отец ребёнка: Кокалин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: Кокалина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кокалин Фёдор Яковлевич
Булдырь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
18.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно