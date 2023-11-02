Кокалина Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокалина Ксения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1985

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1906 ст.

Сын: Кокалин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Кокалин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: Кокалина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кокалин Фёдор Яковлевич

Булдырь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
18.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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