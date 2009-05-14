Мячик (Ташланова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячик (Ташланова) Нина Ивановна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

10.01.1920

Дата смерти

14.05.2009

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1920

Отец: Ташланов Иван Семенов

Мать: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Казахстан
Рождение ребёнка
09.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячик Иван Степанович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячик Иван Степанович

Казахстан
Рождение ребёнка
02.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мячик Иван Степанович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячик Иван Степанович

Смерть
14.05.2009
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