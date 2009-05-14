Мячик (Ташланова) Нина Ивановна
Место рожденияКазахстан
Дата рождения10.01.1920
Дата смерти14.05.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1920
Казахстан
Рождение ребёнка
09.07.1945
Рождение ребёнка
07.11.1947
Казахстан
Рождение ребёнка
02.06.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2009