Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1866 ст.
Отец: Андрей Логинович
Мать: Ефимия Логиновна
Афанасьевская церковь 10.06.1866 Вилина Акилина Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна Забредняжья крестьянин Тит Логинович Заборовья вдова Параскева Га... Показать все
Смерть
Неизвестно