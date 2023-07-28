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Акилина Андреевна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.06.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
10.06.1866 ст.

Отец: Андрей Логинович

Мать: Ефимия Логиновна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.06.1866 Вилина Акилина Андреевна Вилина отец крестьянин Андрей Логинович Вилина мать жена Ефимия Логиновна Забредняжья крестьянин Тит Логинович Заборовья вдова Параскева Га... Показать все
Смерть
Неизвестно