Бутырская (Абрамова) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырская (Абрамова) Пелагея Федоровна

Место рождения

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.05.1917

Дата смерти

04.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1917

Отец: Абрамов Федор Викторович

Мать: Абрамова Ксения Петровна

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1938

Муж: Бутырский Михаил Павлович

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Загудаевский сельсовет, ЗАГС, ульяновский район, Куйбышевская область
Рождение ребёнка
04.12.1938

Сын: Бутырский Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Бутырский Михаил Павлович

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1941

Дочь: Бутырская Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Бутырский Михаил Павлович

Загудаевка, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1951

Дочь: Кочина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Бутырский Михаил Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Лучшая Прабабушка
Смерть
04.06.1990
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Инфаркт
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