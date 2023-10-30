Бутырская (Абрамова) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.05.1917
Дата смерти04.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1917
Отец: Абрамов Федор Викторович
Мать: Абрамова Ксения Петровна
Бракосочетание
07.02.1938
Загудаевский сельсовет, ЗАГС, ульяновский район, Куйбышевская область
Рождение ребёнка
04.12.1938
Сын: Бутырский Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Бутырский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
24.07.1941
Дочь: Бутырская Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Бутырский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1951
Дочь: Кочина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Бутырский Михаил Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Лучшая Прабабушка
Смерть
04.06.1990
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Причина смерти: Инфаркт