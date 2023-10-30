Руднева (Мелихова) Мария Андреева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мелихов Андрей Михайлов
Мать: ?
Бракосочетание
03.07.1898
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1900
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
29.12.1901
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
29.01.1904
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
29.01.1904
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
29.01.1911
Сын: Руднев Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
01.02.1913
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Рождение ребёнка
01.11.1914
Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев
Смерть
Неизвестно