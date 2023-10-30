Руднева (Мелихова) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Мелихова) Мария Андреева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мелихов Андрей Михайлов

Мать: ?

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.07.1898

Муж: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Руднев Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Руднев Сидор Емельянов

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1904

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1904

Сын: Руднев Иван Емельянов

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Руднев Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Руднев Семен Емельянов

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Руднев Виктор Емельянов

Отец ребёнка: Руднев Емельян Сергеев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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