Покрышкина (Мышкина) Акилина Косьмина
Место рожденияс. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Смирнова Акилина Феодорова
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Акилина Феодорова
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Екатерина Феодорова
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Ирина Феодорова
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Покрышкин Григорий Феодоров
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Покрышкин Георгий Феодоров
Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782