Покрышкина (Мышкина) Акилина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина (Мышкина) Акилина Косьмина

Место рождения

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Гороховское, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Смирнова Акилина Феодорова

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Покрышкин Яков Феодоров

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Акилина Феодорова

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Екатерина Феодорова

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Ирина Феодорова

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Покрышкин Иван Феодоров

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Покрышкин Григорий Феодоров

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Покрышкин Георгий Феодоров

Отец ребёнка: Покрышкин Феодор Ларионов

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Феодор Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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