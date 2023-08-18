Покрышкин Иван Феодоров
Место рожденияс. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782