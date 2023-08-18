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Покрышкин Иван Феодоров

Место рождения

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Покрышкин Феодор Ларионов

Мать: Покрышкина Акилина Косьмина

с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
с. Данилово, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782