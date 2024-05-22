Чучма (Близнюк) Устина Власовна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Близнюк Власий Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Чучма Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Чучма Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович
Смерть
После 1801