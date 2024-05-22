Чучма (Близнюк) Устина Власовна 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чучма (Близнюк) Устина Власовна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Близнюк Власий Емельянович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Чучма Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Чучма Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Чучма Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Чучма Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кузменко (Чучма) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Чучма Алексей Парфёнович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область

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