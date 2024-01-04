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Палкин Федор

Место рождения

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Палкина Варвара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Тихон Федорович

Мать ребёнка: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1863 в поручителях
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1863 в поручителях
Смерть
Неизвестно
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