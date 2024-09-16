Кунгурова (Палкина) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Палкина) Варвара Федоровна

Место рождения

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Палкин Федор

Мать: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
12.11.1895

Муж: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
01.08.1901

Сын: Кунгуров Степан Евтихович

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
07.08.1902

Сын: Кунгуров Александр Евтихович

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.12.1904

Дочь: Кунгурова Екатерина Евтиховна

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: Кунгурова Марина Евтихниевна

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
17.05.1907

Сын: Кунгуров Алексей Евтихович

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Кунгуров Василий Евтихеевич

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спиринр мать Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Кунгурова Анастасия Ивтиховна

Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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