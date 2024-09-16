Кунгурова (Палкина) Варвара Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Палкин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
01.08.1901
Сын: Кунгуров Степан Евтихович
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
07.08.1902
Сын: Кунгуров Александр Евтихович
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.12.1904
Дочь: Кунгурова Екатерина Евтиховна
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: Кунгурова Марина Евтихниевна
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
17.05.1907
Сын: Кунгуров Алексей Евтихович
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Кунгуров Василий Евтихеевич
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
спиринр мать Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Кунгурова Анастасия Ивтиховна
Отец ребёнка: Кунгуров Евтихий Григорьевич
Смерть
Неизвестно