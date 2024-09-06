Лейцингер Иоганнес
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1880 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.12.1880 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самарская область. (Метрические книги, 1888-1918, Метрические книги : Лютеранская церковь, 1828-1922, ЦГА Самарской области (ЦГА СО), плёнка 2344176, стр. 774)