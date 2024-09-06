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Лейцингер Иоганнес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
16.12.1880 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самарская область. (Метрические книги, 1888-1918, Метрические книги : Лютеранская церковь, 1828-1922, ЦГА Самарской области (ЦГА СО), плёнка 2344176, стр. 774)

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