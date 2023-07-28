Пичахчи Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПичахчи Федор Ильич

Пичахчи Федор Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.01.1881

Дата смерти

29.10.1938

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881

Отец: Пичахчи Илья Иванович

Мать: Пичахчи Мария Георгиевна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1881г. / Лист-3,запись № 4 / ГАДО - Ф-426-1-4
Крещение
17.01.1881
Николаевская церковь | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Илларион Иванович Хаража и Вера Илларионовна Хаража
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Тимофеевна

Смерть
29.10.1938
СССР Вологодская обл.,Тотемский р-н,п.Заречье, репрессирован, приговор-ВМН- расстрел