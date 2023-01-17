Зайцева Римма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Римма Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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