Зайцева Римма Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1940
Рождение ребёнка
?.07.1947
Рождение ребёнка
?.09.1952
Смерть
Неизвестно