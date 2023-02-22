Зайцев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1914
Отец: Зайцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1940
Рождение ребёнка
?.07.1947
Рождение ребёнка
?.09.1952
Смерть
Неизвестно