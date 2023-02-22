Зайцев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Василий Иванович

Зайцев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1914

Отец: Зайцев Иван Васильевич

Мать: Зайцева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Римма Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Римма Ивановна

Рождение ребёнка
?.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Римма Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Римма Ивановна

Смерть
Неизвестно