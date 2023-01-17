Котова Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1820
Муж: Котов Игнатий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Котов Дмитрий
Отец ребёнка: Котов Игнатий
Рождение ребёнка
07.08.1832
Дочь: Олипиада
Отец ребёнка: Котов Игнатий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Котов Игнатий
Рождение ребёнка
17.01.1838
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Игнатий
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1842
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Котов Игнатий
Смерть
Неизвестно