Котова Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Прасковья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1820

Муж: Котов Игнатий

Рождение ребёнка
1830

Сын: Котов Дмитрий

Отец ребёнка: Котов Игнатий

Рождение ребёнка
07.08.1832

Дочь: Олипиада

Отец ребёнка: Котов Игнатий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Котов Игнатий

Рождение ребёнка
17.01.1838

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Игнатий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1842

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Котов Игнатий

Смерть
Неизвестно
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