Котов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Котов Игнатий

Мать: Котова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1851

Сын: Котов Терентий

Мать ребёнка: Котова Марина Фоминична

Рождение ребёнка
1854

Сын: Котов Степан

Мать ребёнка: Котова Марина Фоминична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Марина Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Марина Фоминична

Смерть
Неизвестно
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