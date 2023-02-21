Котов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Котов Игнатий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Котов Терентий
Мать ребёнка: Котова Марина Фоминична
Рождение ребёнка
1854
Сын: Котов Степан
Мать ребёнка: Котова Марина Фоминична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Марина Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Марина Фоминична
Смерть
Неизвестно