Саввов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1956

Дата смерти

01.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956

Отец: Саввов Николай Васильевич

Мать: Саввова Вера Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.06.2018