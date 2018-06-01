Саввов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1956
Дата смерти01.06.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1956
Отец: Саввов Николай Васильевич
Мать: Саввова Вера Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2018