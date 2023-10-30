Митинский Алексей Павлов
Место рождения
Дата рождения09.03.1914
Дата смерти31.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914
Отец: Митинский Павел Петрович
Мать: Митинская Анна Михайлова
Михаило-Архангельская церковь. г.Тюмени. ГА в г. Тобольске, плёнка 2290670, стр. 519 Второй экземпляр МК ГА в г. Тобольске, плёнка 2382306, стр. 614
Упоминание
Неизвестно
Военный.Генштаб. г.Москва. Детей нет.
Смерть
31.07.1992