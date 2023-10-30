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Митинский Алексей Павлов

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

09.03.1914

Дата смерти

31.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914

Отец: Митинский Павел Петрович

Мать: Митинская Анна Михайлова

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Михаило-Архангельская церковь. г.Тюмени. ГА в г. Тобольске, плёнка 2290670, стр. 519 Второй экземпляр МК ГА в г. Тобольске, плёнка 2382306, стр. 614
Упоминание
Неизвестно
Военный.Генштаб. г.Москва. Детей нет.
Смерть
31.07.1992
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