Тиликов Даниил Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1873
Крещение
21.01.1874
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тиликов Николай Даниилович
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тиликова Ирина Данииловна
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
?.03.1902
Дочь: Тиликова Мария Данииловна
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тиликова Татьяна Данииловна
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Тиликова Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно