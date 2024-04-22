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Тиликов Даниил Прокопьевич

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

17.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1873

Отец: Тиликов Прокопий Савельевич

Мать: Тиликова Татьяна Егоровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
21.01.1874
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тиликов Семен Даниилович

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Тиликов Николай Даниилович

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тиликова Ирина Данииловна

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.03.1902

Дочь: Тиликова Мария Данииловна

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тиликова Татьяна Данииловна

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Тиликов Иван Даниилович

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Тиликова Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Тиликова Мария Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиликова Мария Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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