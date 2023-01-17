Богоявленский Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богоявленский Александр
Мать: Богоявленская Александра
Рождение ребёнка
12.11.1893
Дочь: Яудземс Катрине Алексеевна
Мать ребёнка: Богоявленская Александра Сергеевна
Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Богоявленская Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно