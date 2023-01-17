Богоявленский Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоявленский Алексей Александрович

Богоявленский Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богоявленский Александр

Мать: Богоявленская Александра

Рождение ребёнка
12.11.1893

Дочь: Яудземс Катрине Алексеевна

Мать ребёнка: Богоявленская Александра Сергеевна

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Богоявленская Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close