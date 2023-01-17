Богоявленская (Овчарова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоявленская (Овчарова) Александра Сергеевна

Богоявленская (Овчарова) Александра Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1893

Дочь: Яудземс Катрине Алексеевна

Отец ребёнка: Богоявленский Алексей Александрович

Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богоявленский Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close