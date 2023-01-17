Богоявленская (Овчарова) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1893
Дочь: Яудземс Катрине Алексеевна
Отец ребёнка: Богоявленский Алексей Александрович
Андрианово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно