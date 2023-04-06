Руднев Антон Львович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти30.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
31.01.1899
Рождение ребёнка
26.04.1900
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1901
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1903
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Руднев Константин Антонович
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
17.10.1904
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Данильченко Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бебешко Елена Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1909
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Руднев Александр Антонович
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1917
Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1919
Причина смерти: легкие