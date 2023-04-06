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Руднев Антон Львович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

30.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Руднев Леонтий Иванович

Мать: Руднева Татьяна Афанасьевна

Бракосочетание
31.01.1899

Жена: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1900

Сын: Руднев Семен Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1901

Сын: Руднев Иван Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Руднев Стефан Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Руднев Константин Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1904

Сын: Руднев Андрей Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Данильченко Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бебешко Елена Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Руднев Петр Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Руднев Александр Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1917

Сын: Руднев Павел Антонович

Мать ребёнка: Руднева Домникия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1919
Причина смерти: легкие
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