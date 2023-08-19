Руднев Семен Антонович
Место рождения
Дата рождения26.04.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1900
Отец: Руднев Антон Львович
Рождение ребёнка
26.10.1923
Дочь: Неонила Семеновна
Мать ребёнка: Руднева Мария Ивановна
Бракосочетание
02.11.1923
Жена: Руднева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1925
Сын: Руднев Владимир Семенович
Мать ребёнка: Руднева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Руднева Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно