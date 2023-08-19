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Руднев Семен Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.04.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1900

Отец: Руднев Антон Львович

Мать: Руднева Домникия Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1923

Дочь: Неонила Семеновна

Мать ребёнка: Руднева Мария Ивановна

Бракосочетание
02.11.1923

Жена: Руднева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1925

Сын: Руднев Владимир Семенович

Мать ребёнка: Руднева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Руднева Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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