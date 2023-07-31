Чекалин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалин Михаил Васильевич

Чекалин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чекалин Василий Захарович

Мать: Чекалина Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
27.10.1871

Сын: Чекалин Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
14.01.1874

Сын: Чекалин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
14.07.1876

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
03.07.1883

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
08.08.1886

Сын: Чекалин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
22.01.1891

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чекалина Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Матрена Климентовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно