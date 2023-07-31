Чекалин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
27.10.1871
Сын: Чекалин Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
14.01.1874
Сын: Чекалин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
14.07.1876
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
03.07.1883
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
08.08.1886
Мать ребёнка: Чекалина Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
22.01.1891
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чекалина Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно