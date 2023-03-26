Балянина Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балянина Параскева Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1881

Муж: Балянин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.

Дочь: Балянина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Балянин Иван Николаевич

Карлинское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
№-31ж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балянина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Балянин Иван Николаевич

Карлинское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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