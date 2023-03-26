Балянина Параскева Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.
Дочь: Балянина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Балянин Иван Николаевич
№-31ж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балянина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Балянин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно