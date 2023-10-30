Медов Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1981
Отец: Медов Андрей Павлович
Мать: Медова Ирина Витальевна
Образование
1988
Учился в средней школе Lisgiate Collegiate Institute
Место жительства
1990
Родители, брат и сестра эмигрировали в Канаду. Андрей с семьёй остался в Москве
Образование
Около 1999
Учился в высшем учебном заведении Algonquin College
Рождение ребёнка
Около 2007
Бракосочетание
17.09.2010
Жена: Медова Надежда
Эмиграция
Около 2011
Оттава, Онтарио, Канада
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Около 2012
Оттава, Онтарио, Канада
Работал агентом по недвижимости в Real Estate Agent, Salesperson в Blue Panda Realty
Рождение ребёнка
Около 2016
Оттава, Онтарио, Канада
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Работа или профессия
Около 2017
Оттава, Онтарио, Канада
Работает в собственном агентстве недвижимости The Medow Group
Рождение ребёнка
19.10.2018
Оттава, Онтарио, Канада
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Место жительства
2021
Оттава, Онтарио, Канада
Место жительства
Неизвестно
Оттава, Онтарио, Канада