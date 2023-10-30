Медов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медов Андрей Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.10.1981

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

Около 1982 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1981

Отец: Медов Андрей Павлович

Мать: Медова Ирина Витальевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1988
Москва, город федерального значения Москва
Учился в средней школе Lisgiate Collegiate Institute
Место жительства
1990
Москва, город федерального значения Москва
Родители, брат и сестра эмигрировали в Канаду. Андрей с семьёй остался в Москве
Образование
Около 1999
Москва, город федерального значения Москва
Учился в высшем учебном заведении Algonquin College
Рождение ребёнка
Около 2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
17.09.2010

Жена: Медова Надежда

Москва, город федерального значения Москва
Эмиграция
Около 2011
Оттава, Онтарио, Канада
Откуда: Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Около 2012
Оттава, Онтарио, Канада
Работал агентом по недвижимости в Real Estate Agent, Salesperson в Blue Panda Realty
Рождение ребёнка
Около 2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медова Надежда

Оттава, Онтарио, Канада
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Работа или профессия
Около 2017
Оттава, Онтарио, Канада
Работает в собственном агентстве недвижимости The Medow Group
Рождение ребёнка
19.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медова Надежда

Оттава, Онтарио, Канада
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Место жительства
2021
Оттава, Онтарио, Канада
Место жительства
Неизвестно
Оттава, Онтарио, Канада
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