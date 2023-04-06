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Подзолкина Марфа Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1885

Сын: Подзолкин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Подзолкин Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Подзолкин Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Подзолкин Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Подзолкин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Подзолкин Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Михайлова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Подзолкин Андрей Аврамович

Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Подзолкин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Подзолкин Андрей Аврамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзолкин Андрей Аврамович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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