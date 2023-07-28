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Подзолкин Андрей Аврамович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Подзолкин Авраам Андреевич

Мать: Подзолкина Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
02.03.1885

Сын: Подзолкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Подзолкин Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1892

Сын: Подзолкин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Михайлова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1913

Сын: Подзолкин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзолкина Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно