Подзолкин Андрей Аврамович
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Рождение ребёнка
02.03.1885
Сын: Подзолкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1886
Сын: Подзолкин Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1892
Сын: Подзолкин Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Михайлова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1913
Сын: Подзолкин Павел Андреевич
Мать ребёнка: Подзолкина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно