Беляева Пелагея Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Пелагея Корнилиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Митковская Анна Михалова

Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мелания Михайлова

Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Беляй Анисим Михайлов

Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Грибаниха Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Красненьковна Евфросинья Михайлова

Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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