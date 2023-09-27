Беляева Пелагея Корнилиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Митковская Анна Михалова
Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мелания Михайлова
Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Грибаниха Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Красненьковна Евфросинья Михайлова
Отец ребёнка: Беляй Михаил Анисимов
Смерть
Неизвестно