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Беляй Михаил Анисимов

Место рождения

Алисовка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Алисовка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Митковская Анна Михалова

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мелания Михайлова

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Беляй Анисим Михайлов

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Грибаниха Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Красненьковна Евфросинья Михайлова

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева

Антоновка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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