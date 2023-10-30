Беляй Михаил Анисимов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Митковская Анна Михалова
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мелания Михайлова
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Грибаниха Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Красненьковна Евфросинья Михайлова
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Корнилиева
Смерть
Неизвестно