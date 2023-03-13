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Сычевъ Афонасий

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859

Отец: Сычевъ Петръ

Мать: Сычева Прасковья

Александровка
Бракосочетание
02.02.1879

Жена: Сычева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1884

Сын: Сычевъ Павелъ

Мать ребёнка: Сычева Домна

Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1888

Дочь: Самохина Татьяна

Мать ребёнка: Сычева Домна

Александровка
Рождение ребёнка
1890

Сын: Сычевъ Федоръ

Мать ребёнка: Сычева Домна

Рождение ребёнка
03.08.1892

Сын: Сычевъ Григорий

Мать ребёнка: Сычева Домна

Михайловка
Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Сычевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сычева Домна

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
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