Сычевъ Афонасий
Место рожденияАлександровка
Дата рождения17.01.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1859
Отец: Сычевъ Петръ
Мать: Сычева Прасковья
Александровка
Бракосочетание
02.02.1879
Жена: Сычева Домна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1884
Сын: Сычевъ Павелъ
Мать ребёнка: Сычева Домна
Александровка
Рождение ребёнка
15.01.1888
Дочь: Самохина Татьяна
Мать ребёнка: Сычева Домна
Александровка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Сычевъ Федоръ
Мать ребёнка: Сычева Домна
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Сычевъ Григорий
Мать ребёнка: Сычева Домна
Михайловка
Рождение ребёнка
14.11.1894
Сын: Сычевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сычева Домна
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния