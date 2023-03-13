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Сычевъ Павелъ
Сычевъ Павелъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
29.10.1884
Пол
Мужской
Отец
Сычевъ Афонасий
1859 г.р.
Мать
Сычева (Мокина) Домна
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1884
Отец:
Сычевъ Афонасий
Мать:
Сычева Домна
Александровка
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