Сычевъ Павелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычевъ Павелъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.10.1884

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1884

Отец: Сычевъ Афонасий

Мать: Сычева Домна

Александровка
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