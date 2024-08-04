Корилевич Матрона Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корилевич Матрона Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Корилевич Феодот Поликарпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленец Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ленец Василий Тихонович

Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Ленец) Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович

Рождение ребёнка
21.09.1895

Сын: Ленец Кондрат Тихонович

Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1901

Дочь: (Ленец) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович

Щуровка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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