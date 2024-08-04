Корилевич Матрона Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Корилевич Феодот Поликарпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленец Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Ленец) Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович
Рождение ребёнка
21.09.1895
Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1901
Дочь: (Ленец) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Ленец Тихон Федорович
Щуровка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно