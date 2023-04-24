Вторая Жена Наталья Васильева
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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МатьНе указана
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Неизвестно
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ПОДГОРОДНЕЕ МК-1768 28.01.1768 Деревни Михайлова крестьянин вдовец Яков Васильев оной же вотчины деревни Подгородней Макарьевой слободы с девкой Натальей Васильевой полувторым браком МИХАЙЛОВО
Бракосочетание
28.01.1768
Муж: Яков Васильев
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 28.01.1768 Деревни Михайлова крестьянин вдовец Яков Васильев оной же вотчины деревни Подгородней Макарьевой слободы с девкой Натальей Васильевой полувторым браком
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно