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Вторая Жена Наталья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ПОДГОРОДНЕЕ МК-1768 28.01.1768 Деревни Михайлова крестьянин вдовец Яков Васильев оной же вотчины деревни Подгородней Макарьевой слободы с девкой Натальей Васильевой полувторым браком МИХАЙЛОВО
Бракосочетание
28.01.1768

Муж: Яков Васильев

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1768 28.01.1768 Деревни Михайлова крестьянин вдовец Яков Васильев оной же вотчины деревни Подгородней Макарьевой слободы с девкой Натальей Васильевой полувторым браком
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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