Андрющенко Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Островщук Валентина Петровна
Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Андрющенко Лидия Петровна
Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Алексей Егорович
Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно