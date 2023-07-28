Андрющенко Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрющенко Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Островщук Валентина Петровна

Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Андрющенко Лидия Петровна

Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Иван Егорович

Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Алексей Егорович

Мать ребёнка: Андрющенко Екатерина Фёдоровна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрющенко Екатерина Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно