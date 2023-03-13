Бакланова Марья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Баклановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Баклановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Баклановъ Тимофей
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Баклановъ Петръ
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Баклановъ Иванъ
Отец ребёнка: Баклановъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баклановъ Василий