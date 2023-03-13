Бакланова Марья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова Марья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Баклановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Баклановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1772

Сын: Баклановъ Тимофей

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1774

Сын: Баклановъ Петръ

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Рождение ребёнка
1789

Сын: Баклановъ Иванъ

Отец ребёнка: Баклановъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклановъ Василий

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