Баклановъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклановъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Баклановъ Василий

Мать: Бакланова Марья Данилова

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