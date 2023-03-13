(Бакланова) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Баклановъ Василий
Мать: Бакланова Марья Данилова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чувиловъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Чувиловъ Дмитрий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Чувиловъ Дмитрий
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Чувиловъ Дмитрий
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувиловъ Дмитрий