(Бакланова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бакланова) Катерина

(Бакланова) Катерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Баклановъ Василий

Мать: Бакланова Марья Данилова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Чувиловъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Чувиловъ Дмитрий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Чувиловъ Дмитрий

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Чувиловъ Дмитрий

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувиловъ Дмитрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close